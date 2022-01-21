Рогозин назвал срок отмены повышенного уровня опасности на Байконуре

Повышенный уровень террористической опасности в Байконуре снимут 24 января. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Синий» уровень угрозы был введён в городе в связи с волнениями, произошедшими в Казахстане в начале года.

Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введённый ранее «синий» уровень террористической опасности, — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Повышенный уровень опасности был введён в городе с 12:00 19 января до 12:00 3 февраля. Перед этим в Байконуре вводились временные ограничения с 7 по 19 января на передвижение по городу в ночное время и на продажу алкоголя.

При этом Дмитрий Рогозин неоднократно отмечал, что в городе всё это время сохранялась спокойная обстановка без происшествий.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цены на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города, в частности на Жанаозен, Актау и Павлодар.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан, Токаев лично попросил поддержки у организации. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основной причиной акций протеста в республике стало сильное расслоение в доходах между богатыми и бедными. Он оценил обстановку в стране перед митингами словами «пороховая бочка». Этим воспользовались террористы, попытавшиеся дестабилизировать ситуацию