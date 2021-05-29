Раскрыты детали пребывания экс-главреда NEXTA Протасевича в СИЗО

https://static.news.ru/photo/68b8fecc-c12d-11eb-baa2-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: AP/ТАСС

Правозащитники раскрыли детали пребывания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в следственном изоляторе. Оппозиционер, находящийся в минском СИЗО КГБ № 1, должен был получить первую передачу, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна» в Telegram -канале.

Уточняется, что в СИЗО приняли первую передачу от сестры Протасевича. Из неё забрали одну книгу, какую — неизвестно.

Напомним, что там же находится и его девушка София Сапега. Протасевич через адвоката попросил родителей писать ему письма. 27 мая к экс-главреду NEXTA попала в СИЗО его адвокат Инесса Оленская. Из-за подписки о неразглашении она не смогла сообщить, в чём обвиняется оппозиционер.

Ранее проживающий в Польше сооснователь канала NEXTA Степан Путило обратился за помощью к мировому сообществу. На пресс-конференции мужчина заявил, что он и остальные сотрудники NEXTA получают из Белоруссии угрозы, поэтому он призвал обеспечить людей охраной. Также в ходе мероприятия выступила мать Романа Протасевича.

Протасевич и Путило создали оппозиционный Telegram-канал в 2019 году. Все его сотрудники проживают сейчас в Польше. Канал активно освещал протесты в Белоруссии, прошедшие после победы Александра Лукашенко на выборах президента 9 августа 2020 года. Позже власти республики признали канал экстремистским, а Протасевича и Путило внесли в список террористов.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту находился объявленный в Белоруссии в розыск Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега, которая проживает в Вильнюсе. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.