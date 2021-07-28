Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе встречи обсуждалась ситуация на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что участники встречи также обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России и затронули ситуацию в Афганистане. Особое внимание уделили Азербайджану и Армении.

В сентябре 2020 года в Карaбахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого оценили ситуацию в Карабахе. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Армении и Азербайджана в сферах торговли, энергетики и гуманитарных областях.