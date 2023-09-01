Путин и Жапаров запустили строительство трёх русскоязычных школ в Киргизии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров запустили строительство трех русскоязычных школ в республике, сообщает пресс-служба российского лидера. Как отмечается, их возведут в Бишкеке, Баткене и Караколе.

Уверен, новые российские школы будут способствовать всестороннему воспитанию и обучению подрастающего поколения Кыргызстана, тем самым будут вносить вклад в углубление традиций дружбы и взаимопонимания между народами наших государств, в дальнейшее развитие подлинно стратегического партнёрства России и Киргизии, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что до 2027 года Россия построит девять школ в семи городах и двух селах Киргизии. В них будет обучаться более 11 тысяч детей. Расходы по их строительству и оснащению Россия берет на себя.

Образовательный процесс в них будет осуществляться одновременно по российским и киргизским учебным стандартам, выпускники получат сразу два аттестата — российский и киргизский. Преподавать в них будут как российские, так и киргизские учителя, прошедшие специальную подготовку в российских вузах.

Что касается вузов, то на данное время в России обучается свыше 16 тысяч киргизских студентов. В планах открытие филиала Московского государственного университета.

Также на мероприятии Владимир Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний.

По случаю праздника президент проведет открытый урок «Разговор о важном». На нем будут присутствовать 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.