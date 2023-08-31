Путин проведет открытый урок для 30 школьников в День знаний

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет открытый урок «Разговоры о важном», участие в котором примут 30 школьников, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что слушателями станут дети с выдающимися достижениями в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов. Мероприятие приурочено ко Дню знаний, который традиционно отмечается в России 1 сентября.

Первого сентября президент Российской Федерации Путин в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» проведет открытый урок «Разговор о важном», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

В День знаний у Владимира Путина также запланирован ряд других мероприятий. В частности он даст старт строительству общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе. Церемония будет проводиться с участием президента Киргизии Садыром Жапаровым в формате видеоконференции. Путин также планирует поучаствовать в открытии школ в пяти российских регионах. Отмечается, что В 2022 году Владимир Путин также проводил урок в День знаний. Он обсудил волнующие школьников вопросы в Музейном и театрально-образовательном комплекса в Калининграде.

Директор по продажам сервиса «Авито Работа» Роман Губанов ранее объяснил, как взять выходной 1 сентября, чтобы отвести ребенка на праздничную линейку. По его словам, для этого можно отработать сверхурочно или в выходной день. Это позволит получить отгул вместо повышенной оплаты.