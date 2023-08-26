Россиянам рассказали, как взять выходной на 1 сентября Директор по продажам Губанов: 1 сентября можно взять отгул за сверхурочные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не обязательно использовать один день из оплачиваемого отпуска, чтобы проводить ребенка в школу 1 сентября, рассказал «Известиям» директор по продажам сервиса «Авито Работа» Роман Губанов. Он напомнил, что трудовым законодательством предусмотрены обязательные отгулы за сверхурочные часы.

Если до 1 сентября вы работали в выходной день или сверхурочно, то в качестве компенсации вы можете выбрать отгул вместо повышенной оплаты, — пояснил он.

Как вариант, можно договориться с работодателем об отгуле на 1 сентября и отработать дополнительно день после.

Кроме того, отгулы можно получить за вахтовую работу. Согласно Трудовому кодексу, работник вправе взять дополнительный выходной продолжительностью два календарных дня за каждые 14 дней работы в вахтовом режиме. Такой выходной должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента завершения вахты.

Эксперт добавил, что есть категории работников, которым руководство обязано предоставлять оплачиваемый день отпуска 1 сентября. К ним относятся родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности или уходу за ребенком.

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