Сколько будут стоить цветы к 1 сентября: узнали прогнозы флористов Как санкции и курс валют изменили цветочный рынок России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В последние месяцы резкое изменение курсов валют влияет на цены — самые разные товары и услуги дорожают. В преддверии 1 сентября многих волнует, сколько будут стоить цветы, которые в основном в виде саженцев или уже срезанных растений доставляются из-за границы. NEWS.ru расскажет о том, как санкции повлияли на цветочный рынок, как подорожают букеты в ближайшие недели и как сэкономить на них в День знаний.

Какие санкции вводили против цветочного рынка

В апреле 2022-го Евросоюз ввел пятый пакет санкций. В нем среди прочего запрещалось доставлять в Россию посадочный материал для цветоводства. То есть луковицы, клубни, привитые и непривитые розы, рододендроны, азалии, иные части растений. В регламенте совета ЕС отмечается, что компетентные органы государств — членов Евросоюза могут сами разрешить поставки товаров из этого перечня, если решат, что те или иные позиции необходимы для гуманитарных целей.

Как ранее писал «Коммерсантъ», даже для выращивания почти всех отечественных цветов для букетов используется импортный посадочный материал. И, к примеру, луковицы тюльпанов и саженцы роз завозятся прежде всего из Голландии и Германии. И саженцы требуют замены раз в пять лет. Впрочем, уже не первый год производители цветов в России копируют посадочный материал из ЕС. Из всех тюльпанов, которые продаются в нашей стране, только половина выращивается здесь.

Как отмечали в апреле прошлого года партнеры сети магазинов Flowwow, для импорта тех же саженцев в Россию будут появляться обходные пути — например, через Узбекистан. Но из-за повышенных расходов на логистику, изменения курсов валют и сокращения объемов товара цены будут сильно завышены. В результате выращенный в России цветок будет не дешевле доставленного из Голландии, Кении или Эквадора.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Стало ли тяжелее выращивать цветы сейчас

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала NEWS.ru, что проблема теперь не только в саженцах. «Сложность еще заключается в том, что современные теплицы, оборудованные по последнему слову техники — с автоматическим регулированием температуры, полива, подкормки и т. п., — были в основном закуплены за рубежом и «полным комплектом». «Это непосредственно и само оборудование, и программное обеспечение, и посадочный материал», — пояснила она.

По словам Сафронова, урожайность в теплицах в течение пяти лет падает. Но теперь закупить новый посадочный материал стало очень сложно и дорого.

«Наши производители, конечно, пытаются уже имеющиеся у них сорта каким-то образом обновлять, чтобы меньше прибегать к импортному посадочному материалу. Но вы же понимаете, что селекция — процесс длительный. А переход к масштабному производству требует достаточных капиталовложений. В нынешних реалиях это довольно сложно», — говорит Сафронова.

Как сейчас привозят цветы в Россию

Директор цветочной мастерской MotleyGrass Наталья Канунникова в беседе с NEWS.ru отметила, что ее бизнес зависит от санкций и сейчас — в том числе от изменений в логистике и цен на топливо. По ее словам, цветов привозить стали физически меньше, теперь сложнее найти какие-то редкие сорта, на которых специализируется компания Канунниковой.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова также заявила NEWS.ru, что большую часть цветов сегодня рынок получает из-за рубежа. «Это и Латинская Америка, и Африка, и, конечно, Голландия. Основная часть цветов из других стран проходит через аукцион в Голландии. Это традиционная схема. Другое дело, что теперь логистика стала очень сложной. И плюс еще курс евро резко подскочил. Поэтому оптимизма, конечно, в плане грядущего роста цен мало», — сказала Сафронова.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Как растут цены на цветы

Канунникова отмечает, что с введением санкций и до данного момента только оптовые цены на ландыши выросли в 2,2 раза. По ее словам, уже и в рознице только за последние три месяца цены на разные виды цветов выросли на 20–30%. «Что будет на 1 сентября, невозможно даже угадать. У нас нехорошее предчувствие. Мы уже выложили предложение на 1 сентября по текущим ценам, но насколько они вырастут к 30 августа и как будет дальше — большой вопрос», — сказала Канунникова.

В свою очередь, Сафронова напоминает, что цены на цветы перед праздниками повышаются всегда из-за ажиотажного спроса. И это происходит не только в России, но и во всем мире. «Ежегодно на фоне ажиотажного спроса цены поднимаются в пределах 20%, но в этом году, конечно, эта цифра будет выше. А вот насколько — сказать очень сложно, потому что курс скачет без конца. Но уже сам факт того, что евро стоит больше 100 рублей, говорит о многом», — отметила глава ассоциации флористов.

Как пытаются сэкономить продавцы

На вопрос о том, как продавцы пытаются сохранить свой бизнес с учетом того, что покупательная способность у людей не сильно растет, Канунникова ответила: многие магазины сейчас уходят в сторону объемных букетов с большим количеством воздуха между цветами. Или, к примеру, выворачивают лепестки роз, чтобы цветок казался больше. В результате букеты визуально становятся более крупными. «Но мы не пошли по этому пути», — добавила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сэкономить покупателям

В целом стоимость букета сегодня начинается от тысячи рублей, добавляет Сафронова. Понятно, что к 1 сентября некоторым родителям сложно выделить такую сумму на цветы. «Можно пойти двумя путями. Либо самим создать букет из цветов, растущих у вас в саду или на даче. Либо приобрести в цветочном магазине какой-то один цветок, а профессиональные флористы помогут его красиво оформить», — дает совет эксперт.

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