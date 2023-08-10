Чай, кофе и конфеты: как они подорожают в ближайшие месяцы И почему произойдет рост цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Производители чая и кофе предупредили магазины о том, что повысят для них цены на 6–9%. Рискуют сильно подорожать и кондитерские изделия. Причины: рост цен на зарубежное сырье на фоне ослабления рубля и падения мировых урожаев чая и какао-бобов. Как и когда из-за этого вырастут цены на чай, кофе и шоколад в магазинах, расскажет NEWS.ru.

Какие кофе и чай предпочитают россияне

Как рассказали NEWS.ru в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», ссылаясь на совместное исследование со «СберМаркетингом», черный чай — абсолютный лидер среди вкусов россиян. Он на 64% популярнее, чем зеленый чай, занимающий вторую позицию. На третьем месте — фруктовый чай, на четвертом —- с бергамотом, а на пятом — цейлонский. Наименее востребованными оказались ассам и матча.

Среди сортов кофе основной фаворит — арабика. Также у россиян популярны капсулы для эспрессо и капучино. Самые популярные бренды натурального кофе: Jacobs Monarch, Jardin, «Черная карта», «Жокей» и Tchibo. Об этом говорят данные Mediascope. Среди марок растворимого кофе россияне чаще всего выбирают Jacobs Monarch, Nescafe Gold, Nescafe Classic, Jacobs Gold и Jacobs Monarch Intense.

Что происходит с урожаем кофе, чая и какао

О плохом урожае кофе в Бразилии, исчерпании запасов во Вьетнаме и, соответственно, дефиците кофейных зерен и потенциальном повышении цен еще год назад сообщали западные СМИ. Также есть проблемы и с урожаем чая из-за засухи в азиатских странах. Как отмечают в американской чайной компании In Pursuit of Tea, в этом сезоне в Индии сбор чая уже сократился на 30–40%, в Китае — на 20%. Также из-за засухи сократился сбор какао-бобов в Западной Африке.

Фото: Raimund Franken/imagebroker.com/Global Look Press

Что происходит с курсами доллара и евро

На момент написания материала курс доллара на МосБирже достиг 97 руб., а евро — 106,7 руб. При этом запасы зерен кофе и чая, закупленные производителями еще при 75 руб. за доллар, почти исчерпаны. То есть, если закупать новые сейчас, то только за счет роста курса доллара это уже будет дороже на 29%.

Какие производители чая, кофе и какао уже пообещали повысить цены

Как ранее написал «Коммерсант», производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) сообщил ретейлерам о повышении цен на 6–9% с 1 сентября. Компания объясняет это колебаниями курса рубля, из-за чего резко выросли затраты на импорт сырья. Там добавили, что доля импортируемого сырья и материалов в себестоимости превышает 80%. Там говорят, что повышать цены будут плавно «во избежание резкого скачка».

Такое же уведомление сетям направила и JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), также ссылаясь на девальвацию рубля. Об увеличении цен на 4–5% на свою продукцию сети предупредила и «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin). В компании говорят, что это «гораздо ниже уровня инфляции». При этом в JDE отметили, что повышать цены на кофе приходится также из-за подорожания с начала 2023 года на мировых рынках сырья примерно на 20%. О планах плавно увеличить отпускные цены также сообщил производитель кофе Madeo.

О повышении цен с 1 сентября магазины предупредили и кондитерские компании. Об этом, например, говорится в письме «Лотте КФ Рус» («дочка» южнокорейской Lotte; бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc), направленном сетям. О росте цен на 5–16% ретейлеров уведомил и «Шторк» — «дочка» немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В какие суммы чай и кофе обходится потребителям сейчас

По данным аналитиков «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и «СберМаркетинга», предоставленным NEWS.ru, в апреле — мае 2023 года чай стали покупать на 6% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. А средний чек за год вырос на 5% и составил 194 рубля.

Число продаж кофе снизилось на 8%, а вот средний чек вырос на 22%, до 476 рублей. В том числе растворимый кофе стали покупать реже на 6%, а молотый — на 8%. Средние чеки составили 368 рублей (+23%) и 403 рубля (+ 18%) соответственно.

Продажи зернового кофе уменьшились на 12%, а средний чек при этом вырос на 30%, до 1350 рублей. Число продаж кофе в капсулах снизилось на 17%. Средний чек увеличился на 15%, до 550 рублей.

Во втором квартале 2023 года наибольший объем покупок пришелся на растворимый и молотый кофе. В целом же снижение продаж кофе происходит в основном на фоне высоких продаж прошлого года. Потребительский интерес сместился в сторону чая и других напитков.

Как чай может подорожать в ближайшие месяцы

Более свежими данными, на конец июля, с NEWS.ru поделились в экспертно-аналитическом центре агробизнеса «АБ-Центр». Средние розничные цены на черный чай в России, по состоянию на 31 июля 2023 года составили 121,3 руб. за 100 граммов. За неделю они выросли на 0,9%, за месяц — на 0,7%. По отношению к уровню цен годичной давности цены снизились на 0,3%.

Причина — конкретно сейчас, несмотря на прошлые проблемы с урожаем, происходит ослабление цен на мировых рынках (Индии, Шри-Ланки и Кении). Однако, несмотря на это, в России, в условиях девальвации рубля ожидается рост цен. К концу октября розничные цены могут вырасти на 12%, а к концу ноября, если курс рубля по-прежнему будет находиться на современных отметках, цены по сравнению с концом июля могут вырасти на 18%, предупреждают аналитики.

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Как кофе может подорожать в ближайшие месяцы

В «АБ-Центре» отмечают, что уже сейчас мировые цены на кофе, как и на чай, снижаются. Поэтому единственным фактором роста цен выступает ослабление рубля. И к концу октября розничные цены на кофе в России из-за этого могут вырасти на 12–15%.

Как могут подорожать кондитерские изделия

Между тем в мире растут цены на какао-бобы. И это будет влиять на рост цен на кондитерскую продукцию в России наряду с фактором ослабления рубля, говорят в «АБ-Центре». Мировые крупнооптовые цены на какао-бобы в июле 2023 года составили 3,39 USD/кг. За месяц они выросли на 6,8%, за год — на 51,3%.

Рост оптовых цен только на какао-сырье в России до конца октября может составить более чем 25%. В розницу, впрочем, кондитерские изделия могут подорожать не так сильно, отмечают в «АБ-Центре». Ведь на их цену влияет не только какао-сырье, но и, к примеру, цена на сахар, который осенью произведут в достаточно большом объеме. С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов инфляционные процессы. Итог — кондитерские изделия тоже рискуют сильно подорожать в ближайшие месяцы, но на сколько именно, россияне узнают непосредственно в магазинах.

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