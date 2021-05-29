Путин и Лукашенко не обсуждали переход стран на единую валюту

https://static.news.ru/photo/030c82c8-c09d-11eb-9a92-96000091f725_660.jpg Фото: lukashenkogov/vk.com

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи не обсуждали переход стран на единую валюту. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт «Интерфакс».

Представитель Кремля дал отрицательный ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Нет, не затрагивались [такие вопросы], — сказал Песков.

Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1998 году. Он подразумевает создание единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. Однако конкретных шагов по реализации договора долгое время не предпринималось. Переговоры возобновились в последние несколько лет. В конце 2019 года стало известно, что Россия выдвинула идею о создании наднациональных органов и единой валюты.

Переговоры активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. 3 сентября 2020 года российская делегация приезжала в Минск с официальным визитом. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте.

Сейчас Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Он прилетел в Сочи 28 мая. В первый день президенты провели переговоры, которые длились в течение пяти часов. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.