Протестующие в Минске устроили флешмоб с импровизированной тюрьмой

https://static.news.ru/photo/d9dc768e-e496-11ea-95ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В Белоруссии продолжаются акции протеста. Сегодня на площади Победы в Минске состоялась акция «Моя камера». Её цель — показать, как содержались задержанные во время демонстраций люди.

Как сообщает TUT.BY, флешмоб организовали друзья и родственники тех, кто попал в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Отпущенные позже отсюда люди рассказывали о пытках и жестоких условиях содержания. Участники акции нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых, и встали туда вместе, в количестве 50 человек. Именно столько людей заталкивали силовики в одну камеру из-за нехватки помещений для задержанных на митингах в первые дни протестов.

Помимо этого флешмоба в Минске сегодня проходит велопробег солидарности, также жители города стекаются к площади Независимости с бело-красно-белыми флагами.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявление итогов президентских выборов. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Эти демонстрации подверглись разгону. Жители республики тем не менее продолжают участвовать в той или иной форме протестных акций каждый день.

Накануне белорусы встали в «цепь покаяния». Они выстроились в ряд от урочища Куропаты, где были найдены массовые захоронения людей, расстрелянных в конце 1930 — начале 1940-х годов, через улицы Минска до центра изоляции правонарушителей на Окрестина, писал NEWS.ru.