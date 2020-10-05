Протестующие разграбили парламент Киргизии

Здание высшего законодательного органа Киргизии в Бишкеке разграблено участниками протестной акции, которые ещё вечером 5 октября выступали против результатов парламентских выборов.
После того как охранявшие здание милиционеры отступили от него под натиском толпы, около ста человек проникли внутрь помещений, сообщает агентство 24.kg.
Участники протестной акции взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику, а также вынесли книги, сувениры и ценные вещи. У входа в здание другие протестующие выставили «охрану», чтобы не допустить мародерства, однако она не справляется со своей функцией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобождён из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Свобода стала возможной для осуждённого на длительный срок политика после переговоров руководства ГКНБ с группой людей, протестующих против результатов парламентских выборов. Переговоры начались, когда протестующие сломали ворота здания ГКНБ и вошли внутрь помещения.