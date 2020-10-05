Протестующие разграбили парламент Киргизии

https://static.news.ru/photo/694ac422-0767-11eb-aaef-fa163e074e61_660.jpg Парламент Киргизии Фото: GTW/imageBROKER.com /Global Look Press

Здание высшего законодательного органа Киргизии в Бишкеке разграблено участниками протестной акции, которые ещё вечером 5 октября выступали против результатов парламентских выборов.

После того как охранявшие здание милиционеры отступили от него под натиском толпы, около ста человек проникли внутрь помещений, сообщает агентство 24.kg.

Участники протестной акции взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику, а также вынесли книги, сувениры и ценные вещи. У входа в здание другие протестующие выставили «охрану», чтобы не допустить мародерства, однако она не справляется со своей функцией.