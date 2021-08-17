Протасевич заявил о запуске нового медиа

Арестованный белорусский оппозиционер и бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что запускает новый медиапроект — Telegram-канал SPRAVA.

Прежде всего, это медиа о самом главном в Беларуси и вокруг неё. Здесь не будет языка вражды. Здесь не будет непроверенной информации. Здесь не будет места откровенной пропаганде, — говорится в сообщении канала.

Одним из первых сообщений на канале является информация о том, что был сформирован список из 100 оппозиционеров, которые участвовали в «неудавшейся революции» и попали под уголовную ответственность, но «раскаялись в своих поступках». Они могут быть помилованы.

Протасевич вместе со своим соратником Степаном Путило создал Telegram-канал NEXTA, который активно освещал протесты в Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года. Тогда в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, а оппозиция посчитала, что выборы были сфальсифицированы, и вывела людей на улицы. Позже власти страны признали канал экстремистским, а его создателей внесли в список террористов.

В конце мая Протасевич был задержан в аэропорту Минска вместе со своей девушкой, россиянкой Софией Сапегой. Они летели из Афин в Вильнюс самолётом ирландской авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы из-за фейкового сообщения о бомбе. Протасевича и Сапегу задержали. Позже оппозиционер признал вину в организации массовых беспорядков. Он заявил, что хочет всё исправить. Через некоторое время Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. При этом оппозиционер активно раздаёт интервью и даже дал пресс-конференцию. Сапега также появилась в эфире белорусского телевидения.