Продажи антисептиков в Белоруссии увеличились в 15 раз

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В Белоруссии по итогам прошлого месяца самый большой прирост продаж был зафиксирован на антисептические средства — по сравнению с февралём объёмы реализации выросли в 15 раз. Об этом сообщили в белорусской Ассоциации предприятий онлайн-торговли.

По туалетной бумаге наблюдался рост на 87%, по средствам личной гигиены (влажные салфетки и платки) — в 1,1 раза. Реализация кондитерских изделий (наборы конфет, шоколадная паста, сгущёнка), а также овощных консервов выросла на 87%, продажи мясных консервов увеличились в 1,6 раза, — сообщает портал finance.tut.by.

По данным интернет-магазинов, спрос на крупы в среднем увеличился на 77%, а на гречку — в 1,2 раза. Объёмы реализации одежды и обуви остались практически на прежнем уровне, зато продажи телевизоров и цифровой техники выросли почти в два раза.

Как писал NEWS.ru, граждане России в последнее время стали покупать больше водки и коньяка в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что в марте 2020 года продажи водки и коньяка увеличились на 20% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Спрос на пиво при этом повысился на 5%, а на вино — на 10%. Как подчеркнул Шапкин, в апреле рост продаж будет ещё значительнее.