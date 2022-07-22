Приднестровская развилка: Россия к себе не зовёт, Молдавия выжидает Заявления Тирасполя о желании присоединиться к РФ не удивили Кишинёв и не обрадовали Москву

Фото: Карпов Сергей/TASS

Миротворческий пост в Бендерах

Глава приднестровского МИД Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь намерен добиваться независимости и присоединения к России. Он сослался на результаты референдума, прошедшего в непризнанной республике еще 27 сентября 2006 года. Тогда 97,2% жителей Приднестровья высказались за своё будущее в составе РФ. Кишинёв отреагировал на заявление Игнатьева не без усталости. «Мы слышим это уже десятилетиями, у нас на это единственный ответ: все должны уважать границы Республики Молдова», — заявила президент страны Майя Санду. О возможных последствиях прозвучавших заявлений — в материале NEWS.ru.

Кишинёв объявил российских военных в ПМР вне закона

Заявление Игнатьева ещё в начале года могло выглядеть дежурным лозунгом затянувшегося на долгие годы переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем. Но иной политический подтекст эта инициатива приобрела в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине, получения Молдавией официального статуса кандидата в Евросоюз, предложений депутатов Госдумы о референдумах в Донбассе и Херсонской области о вхождении в состав РФ.

Мы строим независимое государство и ориентируемся на РФ. Назрел политический момент, который требует от всех участников более последовательной и чёткой позиции по принципиальным вопросам. Мы предлагаем молдавской стороне мирные и добрососедские отношения. Предлагаем подписать договор о мире, дружбе и взаимопонимании, отказавшись от любых агрессивных планов. Тем самым будут обеспечены долгосрочный мир и безопасность в регионе, на берегах Днестра. Региональная ситуация находится в стадии динамического изменения, — заявил Виталий Игнатьев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Фото: Robert B. Fishman/dpa/Global Look Press

Официальным поводом для встречи главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с московскими журналистами стало 30-летие российской миротворческой операции в Приднестровье. Кишинёв по этому поводу в очередной раз напомнил о своей позиции, согласно которой российские военные находятся в Республике Молдова (РМ) «без законных оснований». Президент Майя Санду не скрывает своего желания вывести их с левого берега Днестра, поскольку, по её мнению, соглашение о миротворческой операции было подписано в 1992 году под давлением 140-й российской армии.

В последующий период мы столкнулись с ситуацией, которая препятствовала развитию, до сегодняшнего дня не урегулирована приднестровская проблема. Очевидно, если бы не было присутствия и поддержки РФ режима в Тирасполе, то этот конфликт был бы решен до настоящего времени, — заявила президент РМ телеканалу TVRMoldova.

На днях стало известно, что молдавские власти блокируют ротацию российских миротворцев. Как сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в своём Telegram-канале, «отдельные случаи, в которых военным РФ было отказано в разрешении на въезд, связаны с нарушением механизма [ротации миротворцев]. Так, было отказано во въезде офицерам так называемой Оперативной группы российских войск».

В Москве считают действия молдавских властей незаконными и угрожающими дестабилизации в регионе. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предостерёг Кишинёв от вывода российских миротворцев:

Открытие реально второго фронта в Приднестровье приведёт к катастрофе всю молдавскую государственность.

Эксперты отмечают, что столь высокого напряжения в отношениях Кишинёва и Тирасполя не было уже давно. Если опасность размораживания конфликта ещё не столь очевидна, то угроза политической дестабилизации уже просматривается чётко.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Молдавии

Левый берег Днестра по-прежнему мечтает о России

Приднестровье и Гагаузия остаются головной болью для Кишинёва фактически с момента распада Советского Союза, но разница между этими образованиями всё же есть — Гагаузию можно назвать головной болью утихающей. Здесь идёт диалог с молдавскими властями, который несколько затих после избрания президентом Санду. Однако вопроса о введении миротворцев никто не ставит, не происходят здесь и теракты, в отличие от ПМР.

Руководитель молдавского пресс-клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов считает урегулирование гагаузского вопроса примером, достойным подражания для всех других конфликтов на постсоветском пространстве.

А вот Приднестровью, к сожалению, молдавское руководство не смогло предложить никакой манящей перспективы за все прошедшие 30 лет. Возвращения региона в состав государства не произошло. Но будущее Приднестровья, как и Гагаузии, всё же зависит не от Санду, Игнатьева и других политиков в стране. Они могут жить в своих иллюзиях, но мяч сейчас на половине поля Москвы. Учитывая недавнее заявление Лаврова, что амбиции России не замыкаются на Луганске и Донецке, всё зависит от географических пределов этих амбиций. Надо быть реалистом, — отметил собеседник NEWS.ru.

Артур Ефремов полагает: если российские войска в ходе СВО дойдут до границы с Молдавией, то никакого резона оставаться в составе этой страны у Тирасполя не будет. В этом случае попроситься в состав России вслед за Тирасполем может и Гагаузия, предполагает кишинёвский эксперт.

В свою очередь Санду смотрит в будущее с оптимизмом. В заявлении журналистам она выразила надежду, что скоро разговоры о присоединении Приднестровья к другим странам прекратятся.

Решение конфликта должно быть мирным, но с соблюдением международно-признанных границ Республики Молдова, с соблюдением суверенитета и единства нашей страны. Деклараций мы слышали много, и все они примерно такого же смысла. Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными, — сказала президент страны.

Фото: The Presidential Office of Ukrai//Global Look Press Майя Санду

Позицию молдавского руководства критикуют большей частью политики и политологи, ориентированные на евразийские ценности. Например, Богдан Цырдя убеждён, что кишинёвские власти своими руками выталкивают Приднестровье из состава страны.

Заявления руководства ПМР нам, государственникам, слышать прискорбно. Тирасполь и Комрат (столица Гагаузии. — NEWS.ru) могли бы нам помочь в укреплении нашего суверенитета, промышленного потенциала, в процессе евразийской интеграции. Без них Молдова превратится в самую бедную и коррумпированную страну Европы. Но позиция Тирасполя в то же время понятна. Произошла фактическая заморозка переговорного процесса в формате «пять плюс два», власти страны осуществляют сегментарную блокаду ПМР. Например, на Пасху не пропустили туда грузовики с куриными яйцами, тянули с экологическим одобрением металлургического завода в Рыбнице, провели военные учения в зоне безопасности, — рассказал NEWS.ru молдавский политолог.

Богдан Цырдя обратил внимание, что статуса кандидата в Евросоюз молдавские власти добивались без консультаций со своими гражданами, тем паче с руководством ПМР. Это вызывает недоумение в Тирасполе, настраивает людей радикально в отношении Кишинёва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что читал сообщения СМИ о планах Приднестровья войти в состав России, но сказать по этому поводу ничего не может. «Я не знаю, с чем это связано», — ответил Песков журналистам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

Для России сейчас неприемлемо заниматься присоединением Приднестровья, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Наверное, были в Приднестровье мечты, что сейчас Россия дойдёт до них и можно будет говорить о присоединении, но сегодня это не актуально. В данном случае технически нельзя включить в свой состав территорию, с которой нет границ. Можно вспомнить о Калининградской области, но это признанная часть РФ, а ПМР — признанная международным сообществом часть Молдавии. Вдобавок это повлечёт дальнейшее обострение с Западом — эти отношения у России и так плохие. Но по каким-то вопросам удаётся договориться, например о возобновлении поставок газа. Вышли на финишную прямую и по зерну. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий

Политолог Макаркин считает, что руководство Приднестровья сделало громкие заявления о присоединении к РФ исключительно для внутренней аудитории.

Общество хотело бы определённости. Там есть разные мнения, но подавляющая часть ориентирована на Россию. Люди задают властям вопросы: насколько вы принципиальны в своей позиции? Вот они и отвечают, что настроены принципиально, ориентированы на то, чтобы когда-нибудь войти в состав России. Когда? Мол, это уже зависит не только от них, но и от Москвы, — заключил российский политолог.

В то же время затягивание вопроса об определении статуса ПМР, как считают многие эксперты, не идёт на пользу нынешним властям непризнанной республики. В Приднестровье работают западные НКО, многие местные бизнесмены уже установили связи с европейскими партнёрами, да и немалому числу жителей ПМР удалось получить гражданство как Молдавии, так и Румынии, Чехии и некоторых других стран ЕС. Они тоже выжидают, куда выведет кривая событий, но к Москве их интерес с годами может упасть.