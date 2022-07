Заявление Игнатьева ещё в начале года могло выглядеть дежурным лозунгом затянувшегося на долгие годы переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем. Но иной политический подтекст эта инициатива приобрела в условиях специальной военной операции (СВО) на Украине, получения Молдавией официального статуса кандидата в Евросоюз, предложений депутатов Госдумы о референдумах в Донбассе и Херсонской области о вхождении в состав РФ.

Фото: Robert B. Fishman/dpa/Global Look Press

Официальным поводом для встречи главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с московскими журналистами стало 30-летие российской миротворческой операции в Приднестровье. Кишинёв по этому поводу в очередной раз напомнил о своей позиции, согласно которой российские военные находятся в Республике Молдова (РМ) «без законных оснований». Президент Майя Санду не скрывает своего желания вывести их с левого берега Днестра, поскольку, по её мнению, соглашение о миротворческой операции было подписано в 1992 году под давлением 140-й российской армии.

На днях стало известно, что молдавские власти блокируют ротацию российских миротворцев. Как сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в своём Telegram-канале, «отдельные случаи, в которых военным РФ было отказано в разрешении на въезд, связаны с нарушением механизма [ротации миротворцев]. Так, было отказано во въезде офицерам так называемой Оперативной группы российских войск».

В Москве считают действия молдавских властей незаконными и угрожающими дестабилизации в регионе. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предостерёг Кишинёв от вывода российских миротворцев:

Эксперты отмечают, что столь высокого напряжения в отношениях Кишинёва и Тирасполя не было уже давно. Если опасность размораживания конфликта ещё не столь очевидна, то угроза политической дестабилизации уже просматривается чётко.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приднестровье и Гагаузия остаются головной болью для Кишинёва фактически с момента распада Советского Союза, но разница между этими образованиями всё же есть — Гагаузию можно назвать головной болью утихающей. Здесь идёт диалог с молдавскими властями, который несколько затих после избрания президентом Санду. Однако вопроса о введении миротворцев никто не ставит, не происходят здесь и теракты, в отличие от ПМР.

Руководитель молдавского пресс-клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов считает урегулирование гагаузского вопроса примером, достойным подражания для всех других конфликтов на постсоветском пространстве.

Артур Ефремов полагает: если российские войска в ходе СВО дойдут до границы с Молдавией, то никакого резона оставаться в составе этой страны у Тирасполя не будет. В этом случае попроситься в состав России вслед за Тирасполем может и Гагаузия, предполагает кишинёвский эксперт.

В свою очередь Санду смотрит в будущее с оптимизмом. В заявлении журналистам она выразила надежду, что скоро разговоры о присоединении Приднестровья к другим странам прекратятся.

Фото: The Presidential Office of Ukrai//Global Look Press

Майя Санду