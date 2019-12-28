Гурбангулы Бердымухамедов Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Stocki/face to face/Global Look Press

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов проехался на лошади по арене цирка. Он сделал несколько кругов по манежу.

Поездку сопровождали аплодисменты присутствующих в помещении спортсменов, передаёт государственный телеканал Altyn Asyr.

Также глава государства посмотрел на тренировку группы национальных конных игр «Галкыныш» и вручил спортсменам новогодние подарки. Взрослые получили $50 тысяч, а дети — диски с исполненной политиком рэп-композицией о скакуне по кличке «Ровач».

Ранее NEWS.ru писал, что парламент Туркмении принял постановление о присвоении президенту Гурбангулы Бердымухамедову звания «Почётный старейшина народа».

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