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Казахстанская авиакомпания Bek Air пыталась привлечь лоббистов, чтобы отменить для себя требования обязательной сертификации и аудита по безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA) для выполнения международных рейсов. Об этом заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Bek Air с участием лоббистов различных уровней пыталась все эти годы отменить сертификат IOSA для того, чтобы осуществлять и международные авиарейсы. Но министерство индустрии на это не пошло, несмотря на...