Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов проехался на лошади по арене цирка. Он сделал несколько кругов по манежу.
Поездку сопровождали аплодисменты присутствующих в помещении спортсменов,
Также глава государства посмотрел на тренировку группы национальных конных игр «Галкыныш» и вручил спортсменам новогодние подарки. Взрослые получили $50 тысяч, а дети — диски с исполненной политиком рэп-композицией о скакуне по кличке «Ровач».
Ранее NEWS.ru писал, что парламент Туркмении принял постановление о присвоении президенту Гурбангулы Бердымухамедову звания «Почётный старейшина народа».
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