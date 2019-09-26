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Парламент Туркмении принял постановление о присвоении президенту Гурбангулы Бердымухамедову звания «Почётный старейшина народа».

В тексте документа говорится, что глава республики удостоен этого звания за «огромный личный вклад» в укрепление независимости и нейтралитета страны, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, а также «масштабную работу по формированию незыблемых опор государственности».

В торжественной обстановке Бердымухамедов надел традиционные дон (верхняя одежда старейшин) и белый тельпек (баранья шапка). Он заявил, что присвоение звания возлагает на него ещё большую ответственность. Глава государства заверил, что и далее не пожалеет сил и знаний ради процветания страны, сообщает агентство « Туркменистан сегодня ».

Ранее News.ru писал, что Бердымухамедов присвоил звание Героя Туркменистана российскому космонавту Олегу Кононенко.