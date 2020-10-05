Президент Киргизии посоветовал ЦИК перепроверить итоги выборов

https://static.news.ru/photo/a9fd65a0-079a-11eb-b12f-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает меры, которые позволят вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Политик рекомендовал ЦИК проверить результаты парламентских выборов и принять меры «вплоть до их аннулирования».

Об этом заявила пресс-секретарь лидера Толгонай Стамалиева, сообщает ТАСС.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе, — отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что глава государства надеется на тщательную проверку материалов, связанных с нарушениями на выборах.

К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. <...> Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Кыргызстана и его граждан, — добавила Стамалиева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Киргизии, протестующие из-за результатов парламентских выборов, захватили здание правительства республики в столице страны. Чиновников, пришедших на работу утром 6 октября, не пускают в помещения. До этого демонстранты захватили мэрию киргизской столицы, парламент республики и помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности.