Президент Киргизии находится в Бишкеке и продолжает руководить страной

https://static.news.ru/photo/821bc4a6-0947-11eb-a8c1-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: sooronbai_zheenbekov_official/instagram.com

Пресс-секретарь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева заявила, что глава государства не покидал Бишкек.

Президент продолжает выполнять свои обязанности по управлению страной, находясь в столице, сообщила ТАСС Стамалиева. По словам пресс-секретаря, в настоящее время Жээнбеков общается с представителями всех политических сил страны. Стамалиева добавила, что сейчас все силы властей страны направлены на возвращение ситуации в правовое русло.

Оппозиция Киргизии ранее пыталась запустить процедуру импичмента президента. Парламент на заседании 7 октября должен был принять решение о запуске процесса отстранения Жээнбекова от власти, однако этому помешало отсутствие кворума, писал NEWS.ru.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель.