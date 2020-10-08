Президент Киргизии находится в Бишкеке и продолжает руководить страной

Пресс-секретарь президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева заявила, что глава государства не покидал Бишкек.
Президент продолжает выполнять свои обязанности по управлению страной, находясь в столице,
Оппозиция Киргизии ранее пыталась запустить процедуру импичмента президента. Парламент на заседании 7 октября должен был принять решение о запуске процесса отстранения Жээнбекова от власти, однако этому помешало отсутствие кворума, писал NEWS.ru.
После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Центризбирком Киргизии признал парламентские выборы недействительными. Новые планируется назначить в течение двух недель.
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