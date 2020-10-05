Президент Киргизии на фоне протестов проведёт встречу с партийными лидерами

https://static.news.ru/photo/5e9ed1e0-0734-11eb-ae83-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: president.kg

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 6 октября намерен встретиться с лидерами всех политических партий, которые принимали участие в парламентских выборах.

Как сообщается на сайте главы государства, на мероприятие пригласят 16 партийных лидеров. Начало встречи запланировано на 11:00 (08:00 мск). Место проведения встречи в президентской администрации пока не называют.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября с явкой в 56,5%. По данным, полученным после обработки 98% бюллетеней, в парламент проходят партии «Биримдик» (24,52% голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные политические силы не смогли преодолеть семипроцентный пороговый барьер.

Утром 5 октября в столице страны Бишкеке начались акции протеста. На центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек с требованием отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Против митингующих силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщалось, что недовольные начали разбирать брусчатку и готовиться к столкновениям с милицией. Кроме того, десятки манифестантов сломали ворота здания парламента и попытались пройти на охраняемую территорию. Были слышны выстрелы, писал NEWS.ru. Власти Киргизии сообщили, что при разгоне протестующих пострадали 16 человек.