Президент Киргизии на фоне протестов проведёт встречу с партийными лидерами

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 6 октября намерен встретиться с лидерами всех политических партий, которые принимали участие в парламентских выборах.
Как
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября с явкой в 56,5%. По данным, полученным после обработки 98% бюллетеней, в парламент проходят партии «Биримдик» (24,52% голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%). Остальные политические силы не смогли преодолеть семипроцентный пороговый барьер.
Утром 5 октября в столице страны Бишкеке начались акции протеста. На центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек с требованием отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Против митингующих силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также сообщалось, что недовольные начали разбирать брусчатку и готовиться к столкновениям с милицией. Кроме того, десятки манифестантов сломали ворота здания парламента и попытались пройти на охраняемую территорию. Были слышны выстрелы, писал NEWS.ru. Власти Киргизии сообщили, что при разгоне протестующих пострадали 16 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен