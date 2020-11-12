Президент Армении обсудил с Пашиняном ситуацию в стране

https://static.news.ru/photo/56fa8260-24c4-11eb-b6e0-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян и Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Президент Армении Армен Саркисян встретился с главой правительства Николом Пашиняном, чтобы обсудить ситуацию в стране. Беспорядки и протесты в Ереване начались после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Жители Армении восприняли это как капитуляцию.

Сегодня утром состоялась встреча президента Республики Армения Армена Саркисяна с премьер-министром Николом Пашиняном. Обсуждалась ситуация в стране, — сообщили в пресс-службе президента.

Как писал NEWS.ru, накануне участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум Николу Пашиняну. Они дали ему время до полуночи для добровольной отставки. 11 ноября оппозиционеры собрались у здания парламента Армении и на площади Свободы, скандируя «Никол — предатель». Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» заявил о создании комитета национального спасения.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.