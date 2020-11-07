Президент Армении назначил нового главу нацбезопасности

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Армен Абазян стал новым главой Службы национальной безопасности Армении. Такое решение принял президент страны Армен Саркисян.

Назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении, — говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте.

Назначение было предложено премьер-министром Николом Пашиняном и проведено в соответствии с законом об органах Службы национальной безопасности, а также по конституции.

Ранее, как писал NEWS.ru, командующий пограничными войсками СНБ Армении Вагинак Саркисян был освобождён от занимаемой должности. В этот же день главой Армении был издан указ, согласно которому новым командующим пограничными войсками государства назначен Арман Маралчан.