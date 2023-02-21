Президент Абхазии отметил роль России в деизоляции страны Бжания на встрече в Минске рассказал о деизоляции Абхазии за счет России

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Аслан Бжания

Благодаря России в Абхазии начался процесс выхода из изоляции, заявил президент республики Аслан Бжания на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, передает «БелТА». Бжания отметил, что помощь в этом стране оказывает и минское руководство.

Благодаря санкциям западных государств мы долгое время находились в изоляции. Благодаря России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Беларусью в этом смысле очень важны. Мы хотим, чтобы наши отношения складывались добрососедски, акцент — на экономическом взаимодействии, — заявил Бжания.

Главы стран договорились о продлении безвизового режима для путешествий белорусов в курортный регион. Также решено, что специалисты из Абхазии смогут повысить квалификацию в Парке высоких технологий в Минске. Также страна может закупить у Минска сельхозпродукция местных заводов.

В сентябре 2022 года МИД Грузии осудил Александра Лукашенко за визит в Абхазию. В дипведомстве заявили, что подобными действиями Лукашенко нарушает нормы международного права. При этом Минск не признает независимость республики. Тбилисский политолог Гела Васадзе предполагал, что Лукашенко поручили обговорить с абхазскими коллегами проект создания Союзного государства Грузии, Абхазии и Южной Осетии.