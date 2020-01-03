https://static.news.ru/photo/15f2e9e6-2fc5-11ea-93c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский проведёт в Омане ряд встреч на высшем уровне.

Президентская пресс-служба заявила об этом на странице офиса главы государства в Facebook. Также сообщается, что Зеленский и его семья отбыли в государство на Аравийском полуострове на рейсовом самолёте и за свои личные средства. Президент Украины должен будет обсудить «торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций».

Ранее, как передавал NEWS.ru, украинское интернет-издание «нашло» Зеленского в Омане, хотя никаких официальных объявлений о его поездке не было. Предполагалось, что начало января президент Украины проведёт в Прикарпатье.