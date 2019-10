В интервью телеканалу Bihus.info она также рассказала, что после инцидента с корреспондентом «Схем» Сергеем Андрушко неизвестные принесли к зданию офиса президента ошейник и намордник.

При этом Мендель отметила, что с ней связывались из комитета по свободе слова.

По словам пресс-секретаря Зеленского, Андрушко снял достаточно резонансный сюжет, однако уровень травли против неё «не имеет ничего общего с вопросами свободы слова».

Инцидент произошёл в конце сентября. «Радио Свобода» сообщило, что Мендель и охрана не давали Андрушко задать вопрос Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану. Пресс-секретаря обвинили в том, что она толкнула журналиста. Корреспондент «Свободы» Кристофер Миллер опубликовал видео инцидента в своём Twitter.