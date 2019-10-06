https://static.news.ru/photo/7f8e5ff0-e850-11e9-8603-fa163e074e61_660.jpg Юлия Мендель Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скандал, связанный с обвинениями в неподобающем поведении с журналистами, пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала травлей.

В интервью телеканалу Bihus.info она также рассказала, что после инцидента с корреспондентом «Схем» Сергеем Андрушко неизвестные принесли к зданию офиса президента ошейник и намордник.

При этом Мендель отметила, что с ней связывались из комитета по свободе слова.

Мы должны встретиться с господином Андрушко, который ни разу не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Началась какая-то манипуляция, — добавила она.

По словам пресс-секретаря Зеленского, Андрушко снял достаточно резонансный сюжет, однако уровень травли против неё «не имеет ничего общего с вопросами свободы слова».

Даже неправильное поведение, если оно у меня было, не должно вызывать такой уровень травли, — сказала Мендель.

Инцидент произошёл в конце сентября. «Радио Свобода» сообщило, что Мендель и охрана не давали Андрушко задать вопрос Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану. Пресс-секретаря обвинили в том, что она толкнула журналиста. Корреспондент «Свободы» Кристофер Миллер опубликовал видео инцидента в своём Twitter.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL / @cxemu . Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) 26 сентября 2019 г.

Зеленский в курсе скандала с главой пресс-службы и даже пошутил по этому поводу после переговоров контактной группы в Минске. Когда она объявила тему встречи, он спросил, не толкнула ли она кого-нибудь на этот раз.

В конце сентября на Мендель обрушился шквал критики от пользователей соцсетей. Дело в том, что в День памяти жертв Бабьего Яра она посетила концерт коллектива «Женский квартал» и опубликовала видеозапись с выступления на своей официальной странице в социальной сети, писал News.ru.