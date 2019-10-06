Скандал, связанный с обвинениями в неподобающем поведении с журналистами, пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала травлей.
В интервью телеканалу Bihus.info она также рассказала, что после инцидента с корреспондентом «Схем» Сергеем Андрушко неизвестные принесли к зданию офиса президента ошейник и намордник.
При этом Мендель отметила, что с ней связывались из комитета по свободе слова.
Мы должны встретиться с господином Андрушко, который ни разу не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Началась какая-то манипуляция, — добавила она.
По словам пресс-секретаря Зеленского, Андрушко снял достаточно резонансный сюжет, однако уровень травли против неё «не имеет ничего общего с вопросами свободы слова».
Даже неправильное поведение, если оно у меня было, не должно вызывать такой уровень травли, — сказала Мендель.
Инцидент произошёл в конце сентября. «Радио Свобода» сообщило, что Мендель и охрана не давали Андрушко задать вопрос Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану. Пресс-секретаря обвинили в том, что она толкнула журналиста. Корреспондент «Свободы» Кристофер Миллер опубликовал видео инцидента в своём Twitter.
Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe
Зеленский в курсе скандала с главой пресс-службы и даже пошутил по этому поводу после переговоров контактной группы в Минске. Когда она объявила тему встречи, он спросил, не толкнула ли она кого-нибудь на этот раз.
В конце сентября на Мендель обрушился шквал критики от пользователей соцсетей. Дело в том, что в День памяти жертв Бабьего Яра она посетила концерт коллектива «Женский квартал» и опубликовала видеозапись с выступления на своей официальной странице в социальной сети, писал News.ru.