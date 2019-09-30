https://static.news.ru/photo/18ec9a2c-e392-11e9-8163-fa163e074e61_660.jpg Юлия Мендель Фото: Iuliia Mendel/facebook

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 29 сентября, в День памяти жертв Бабьего Яра, посетила концерт коллектива «Женский квартал» и опубликовала видеозапись с выступления на своей официальной странице в социальной сети. После этого в её адрес подписчики обрушились волной критики.

Украинцев возмутил тот факт, что ни президент, ни его пресс-секретарь не присутствовали на памятных мероприятиях в Бабьем Яру.

А цветы возложить в Бабьем Яру — не ваша обязанность? — спрашивает пресс-секретаря президента в Instagram другой житель Украины.

Также в комментариях некоторые граждане страны спрашивали, когда Мендель уйдёт в отставку.

Иди в отставку и лечись, дурная голова, — пишет один из подписчиков Мендель.

Ранее, как писал News.ru, главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх прокомментировал отсутствие президента Владимира Зеленского на памятных мероприятиях в Бабьем Яру. Он раскритиковал политика за неуважение к жертвам массовых нацистских расстрелов.

Блайх подчеркнул, что Зеленский — еврей. Он выразил возмущение по поводу присланной президентом корзины цветов.