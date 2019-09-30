Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 29 сентября, в День памяти жертв Бабьего Яра, посетила концерт коллектива «Женский квартал» и опубликовала видеозапись с выступления на своей официальной странице в социальной сети. После этого в её адрес подписчики обрушились волной критики.
Украинцев возмутил тот факт, что ни президент, ни его пресс-секретарь не присутствовали на памятных мероприятиях в Бабьем Яру.
А цветы возложить в Бабьем Яру — не ваша обязанность? — спрашивает пресс-секретаря президента в Instagram другой житель Украины.
Также в комментариях некоторые граждане страны спрашивали, когда Мендель уйдёт в отставку.
Иди в отставку и лечись, дурная голова, — пишет один из подписчиков Мендель.
Ранее, как писал News.ru, главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх прокомментировал отсутствие президента Владимира Зеленского на памятных мероприятиях в Бабьем Яру. Он раскритиковал политика за неуважение к жертвам массовых нацистских расстрелов.
Блайх подчеркнул, что Зеленский — еврей. Он выразил возмущение по поводу присланной президентом корзины цветов.