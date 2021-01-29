Пресс-секретарь президента Киргизии задержан за вымогательство взятки

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Руководитель пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулов задержан за вымогательство взятки у кандидата на один из руководящих постов республики. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

Злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что на фоне последних общественно-политических процессов, в частности, протестов после парламентских выборов, отставки президента и правительства, в стране участились факты вымогательства денег. Взамен пострадавшим было обещано получение одобрения у высшего руководства по кадровым назначениям.

На должность главы пресс-службы президентского аппарата Анаркулов был назначен 30 октября прошлого года. Киргизские СМИ отмечали, что его фигура весьма противоречива. В частности, его уже задерживали по подозрению в вымогательстве — в мае 2012 года житель Бишкека обратился в милицию с заявлением о шантаже со стороны Анаркулова. Тот требовал 15 тысяч сомов за то, чтобы не публиковать компрометирующие материалы на мужчину. Он был пойман с поличным при получении части запрошенной суммы, но в итоге его отпустили под подписку о невыезде, потом дело «заглохло».

Также Анаркулов приблизительно в то же время был участником дела о ДТП, виновником которого он стал, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Нынешний руководитель ГКНБ Камчыбек Ташиев, тогда являвшийся депутатом, рассказал, что сотрудники ГАИ обязали виновника происшествия оплатить штраф.

Но у него с собою не было денег. И он вспомнил об одном человеке, который всё время предлагал дружбу и помощь. Нургазы позвонил ему и попросил о помощи, сказав, что попал в беду. Тот человек ответил ему, что поможет. Но приехал с сотрудниками милиции. И когда Анаркулов взял деньги, его скрутили и обвинили в получении взятки, — приводит слова Ташиева Live.kg.

Анаркулов занимал посты пресс-секретарей ряда партий, в состав которых входили нынешние руководители страны. Так, он занимал эту должность в партии «Ата-Журт», когда её членами были Ташиев, а также действующий президент Киргизии Садыр Жапаров и бывший и.о. президента республики Талант Мамытов. Именно Анаркулов проводил пресс-конференцию после задержания этих троих депутатов по обвинению в попытке захвата власти в октябре 2012 года. А до назначения в аппарат президента Анаркулов руководил пресс-службой партии «Мекенчил», сооснователем которой был Жапаров и которую возглавляет Ташиев.

Глава ГКНБ прокомментировал новое задержание Анаркулова. Он отметил, что не может сказать о подозреваемом ничего плохого, но если он действительно нарушил закон, то должен ответить по всей строгости.

Наши пути по роду деятельности неоднократно пересекались, многое пришлось пережить. Знаю его только с хорошей стороны. <...> Но факт остается фактом, и если он действительно замешан в коррупции, то понесёт ответственность по всей строгости закона. Наше личное знакомство и тёплые взаимоотношения никоим образом не повлияют на ход расследования данного уголовного дела, — цитирует Ташиева АКИpress.

Ранее NEWS.ru писал, что избранный президент Киргизии Садыр Жапаров официально вступил в должность. В Бишкеке состоялась церемония инаугурации нового лидера республики.

Приведение Жапарова к присяге прошло в здании Киргизской национальной филармонии. Сначала на сцену вышла председатель ЦИК страны Нуржан Шайлдабекова, которая озвучила итоги президентских выборов. Затем Жапаров принёс присягу на родном языке, после чего получил от руководителя ЦИК удостоверение президента, штандарт и нагрудный знак главы государства. Почётными гостями церемонии стали бывшие президент страны Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, а также исполнявший обязанности президента Талант Мамытов.