Пресс-секретарь Назарбаева рассказал о состоянии его здоровья

https://static.news.ru/photo/b9f9d290-7640-11ea-896f-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Первый президент Казахстана, председатель Совета безопасности страны Нурсултан Назарбаев пребывает «в добром здравии». Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай, комментируя слухи о плохом самочувствии Елбасы.

По его словам, 3 апреля Назарбаев провёл ряд телефонных разговоров с главами регионов, обсудив важные вопросы безопасности жителей в условиях карантина. При этом он самоизолировался в своём рабочем кабинете, передаёт МИА «Казинформ».

Укибай заявил, что некоторые лица с недавнего времени активно распространяют слухи о здоровье Назарбаева, тем самым пытаясь дестабилизировать обстановку в Казахстане.

Всё это — провокация и ложь. Хочу заверить всех, что Нурсултан Назарбаев находится в полном здравии, продолжая работать во благо Родины даже в условиях карантина, — сказал пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оценил перспективы развития ЕАЭС в ходе встречи с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.