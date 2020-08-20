Премьер-министры России и Белоруссии провели ещё один телефонный разговор

https://static.news.ru/photo/4091f390-e2e4-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Astafyev/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко вновь созвонились. Они продолжили обсуждение ряда тем, затронутых накануне.

Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства. Это уже второй телефонный разговор Мишустина и Головченко за последние два дня, передаёт ТАСС.

По данным пресс-службы, продолжили обсуждение вопросов и перспектив активизации торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии. В частности, политики уделили особое внимание вопросам взаимодействия в энергетической сфере, а также промышленной кооперации.

Рассмотрены также вопросы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе расширение контактов профильных ведомств России и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Накануне NEWS.ru писал о том, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились развивать сотрудничество и работать над снятием ограничений при пересечении общей границы.