Премьер-министр Грузии покидает свой пост Премьер-министр Грузии Гарибашвили объявил об уходе в отставку

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил об уходе в отставку, сообщает РИА Новости. По словам политика, он уже получил предложение возглавить правящую партию «Грузинская мечта», основанную в 2012 году. В настоящее время руководителем партии является Ираклий Кобахидзе. Предполагается, что сам Кобахидзе может сменить Гарибашвили и возглавить правительство страны.

Дорогие друзья, хочу сообщить, что сегодня я ухожу с поста премьер-министра, — заявил премьер-министр.

В ходе брифинга Гарибашвили не стал называть причину ухода со своего поста. Однако аналитики грузинского телеканала «Имеди» считают, что это решение может быть принято из-за приближающихся парламентских выборов. Они пройдут 26 октября в новом формате. В рамках выборов будет применяться пропорциональная система с барьером в 5%.

В конце ноября 2023 года правительство Грузии утвердило план действий по выполнению девяти рекомендаций, позволяющих увеличить шансы на вступление в Евросоюз. Координатором подготовки плана выступило министерство иностранных дел страны, а также грузинский парламент. Проект резолюции, ограничивающей «российское влияние» на Грузию был отклонен.