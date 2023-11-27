Грузия сделала шаг в сторону Евросоюза Тбилиси утвердил план действий по выполнению девяти рекомендаций Евросоюза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабмин Грузии утвердил план действий по выполнению девяти рекомендаций, в рамках которых государство увеличит свои шансы на вступление в Евросоюз после получения статуса страны-кандидата, говорится на сайте грузинского правительства. В роли координатора в вопросе подготовки плана действий выступило Министерство иностранных дел Грузии и ее парламент.

Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось 70-е заседание комиссии по евроинтеграции. На заседании, которое прошло в администрации правительства, рассмотрели и утвердили план действий по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, — говорится в сообщении.

В то же время сегодня парламент Грузии отказался рассматривать проект резолюции оппозиционной партии «Лело» с целью ограничить российское влияние. Он предполагал меры от введения виз для граждан РФ до запрета на покупку недвижимости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые страны будут приниматься в состав Евросоюза только на основании их заслуг. По ее словам, никаких поблажек кандидатам делаться не будет. Она добавила, что ЕК в начале ноября представит подробный доклад о степени готовности стран-кандидатов к вступлению в ЕС, а его рассмотрение состоится на саммите в декабре.

Грузинский политолог Васо Капанадзе выразил мнение, что Грузия сможет вступить в Евросоюз в лучшем случае через 20–25 лет, если к тому времени организация продолжит существовать. Основной вопрос при этом, по его словам, заключается в том, сможет ли Тбилиси сохранить на этом пути свой суверенитет.