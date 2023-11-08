Политолог назвал сроки и условия вступления Грузии в Евросоюз Политолог Капанадзе: Грузия может вступить в Евросоюз через 25 лет

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Грузия сможет вступить в ЕС в лучшем случае через 20-25 лет, если к тому времени союз сохранится, заявил NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. Основной вопрос при этом, по его словам, заключается в том, сможет ли Грузия сохранить на этом пути свой суверенитет.

В лучшем случае Грузия может вступить в ЕС лет через 20-25, если ЕС к тому времени сохранится, как влиятельное объединение ряда европейских государств. Вопрос состоит в том, сможет или нет Грузия на этом пути оставаться суверенной страной и если да, то как в конечном счете отреагируют на это страны ЕС, когда и если вступление страны в ЕС реально встанет на повестке дня объединения, — задается вопросом собеседник.

Капанадзе объясняет, для предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС, страна обязана следовать внешней политике Брюсселя. Это, обращает внимание он, вызывает тревогу, поскольку постановка вопроса в такой форме приходит в противоречие с суверенным курсом развития государства.

Грузию хотят лишить права осуществлять суверенную внешнюю политику. Реально же шансы для Грузии вступить в ЕС никак не повышаются, поскольку это в любом случае отдаленная перспектива и говорить о том, какие выгоды это сулит стране, пока еще слишком рано, — заключает политолог.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в состав объединения. ЕК посчитала удовлетворительным прогресс этих стран в проведении реформ. Что касается Грузии, то ей рекомендовали предоставить статус страны-кандидата в ЕС при выполнении ряда условий. Одно из них — повышение согласованности действий республики с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС.