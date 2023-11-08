ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с двумя странами ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией

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Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, следует из документов, опубликованных на сайте ЕК. Соответствующее решение было принято после ряда оценок. В частности, Еврокомиссия посчитала удовлетворительным прогресс стран в сфере выполнения реформ.

Комиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении с Украиной <…> и Молдавией, — говорится в рекомендации.

Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что фактические сроки присоединения стран к организации зависят от их заслуг, однако переговоры могут начаться немедленно, если Совет примет такое решение. Основными условиями вступления по-прежнему называются продолжение борьбы с коррупцией и работа по защите прав национальных меньшинств.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Украина может не мечтать о членстве в Евросоюзе, пока не будет проведена эксгумация останков поляков с мест массовых захоронений. Он также отметил, что нельзя говорить о долгосрочном перемирии с Киевом, пока соответствующий вопрос не будет решен окончательно.