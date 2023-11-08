Польша выдвинула принципиальное требование к Украине для принятия в ЕС Яблоньский назвал эксгумацию останков поляков условием для членства Украины в ЕС

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Павел Яблоньский

Украине не следует мечтать о членстве в Евросоюзе без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений, заявил в эфире ZET замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, долгосрочное примирение с Киевом невозможно, если этот вопрос не будет решен.

Если мы хотим заключить союз со страной, с которой у нас серьезный спор, он должен быть решен, иначе сотрудничать трудно, — заявил замглавы польского МИД.

Ранее парламент Польши призвал Киев признать факт массового уничтожения этнических поляков, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории Волыни и были убиты в 1943–1944 годах украинскими националистами. Жертвами Волынской резни стали более 100 тысяч человек.

В конце октября массовое захоронение погибших в Волынской резне обнаружили в Тернопольской области Украины, сообщал член совета министров Польши Михал Дворчик. По его словам, тела жертв националистов были захоронены в яме на территории бывшего села Пужники в 1945 году. В связи с этим Варшава направила Киеву запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.

1 ноября замминистра культуры и национального наследия Польши Ярослав Зеллин призвал руководство Украины «просто-напросто признать правду» о геноциде поляков. По его словам, эти факты отрицаются украинским обществом, при этом власти страны «до сих пор часто лелеют» националистов.