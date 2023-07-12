Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

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День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши

Сейм Польши в 80-ю годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором содержится призыв к Украине признать вину, сообщается на сайте нижней палаты польского парламента. Документ был утвержден единогласно — его поддержали все 440 депутатов.

Польско-украинское объединение, годами выстаиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны, — говорится в документе.

В период со второй половины 1943 года по 1944 год происходило массовое уничтожение Украинской повстанческой армией ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) этнических поляков, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни (Ровенская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины). В результате этой трагедии погибли более 100 тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек покинули свои дома, опасаясь такой же судьбы

С 2016 года 11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики.

Ранее польский священник Тадеуш Исакович-Залеский на своей странице в Twitter возмутился тем, что в центре Кракова появились товары с изображением одного из создателей ОУН-УПА Степана Бандеры. По словам священнослужителя, в продажу поступила игра на тему истории Украины, на коробке которой размещен портрет Бандеры.