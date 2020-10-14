Премьер Киргизии: Бишкек останется стратегическим партнёром Москвы

https://static.news.ru/photo/5286dc28-0e0e-11eb-88e1-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Киргизия планирует и дальше развивать отношения с Россией. Бишкек обязательно останется стратегическим партнёром Москвы, заявил в среду новый киргизский премьер-министр Садыр Жапаров.

Россия наш основной стратегический партнер. Наши отношения основаны на многовековых узах, нас многое связывает, — приводит «Интерфакс» слова Садырова.

Ранее в среду парламент Киргизии утвердил кандидатуру Садырова на посту премьер-министра страны. Парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Жапарова и предложенный им состав правительства.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам, в парламент прошли проправительственные и центристские партии, остальные 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

После этого в Бишкеке начались протесты. Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обладает достаточными ресурсами для стабилизации обстановки в республике. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своём послании Жээнбекову.