ЕС: президент Киргизии Жээнбеков сможет стабилизировать ситуацию в стране

https://static.news.ru/photo/26874b58-0d4b-11eb-be1c-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Сооронбай Жээнбеков/facebook.com

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обладает достаточными ресурсами для стабилизации обстановки в республике. Такое мнение высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своём послании Жээнбекову.

Европейский союз верит, что у президента страны имеется достаточное количество сил и механизмов для урегулирования сложившейся ситуации, — цитирует ТАСС содержание послания.

Кроме того, в тексте документа сказано, что Евросоюз выразил готовность оказать Жээнбекову помощь в организации повторных парламентских выборов. Также ЕС признаёт нынешнего лидера Киргизии единственным легитимным руководителем страны.

Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.

Как писал NEWS.ru, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, несколько дней назад освобождённый протестующими из тюрьмы, вновь задержан.