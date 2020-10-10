Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, несколько дней назад освобождённый протестующими из тюрьмы, вновь задержан.
Об этом ТАСС
Как писал NEWS.ru, накануне в центре Бишкека произошли столкновения между манифестантами, поддерживающими разные политические силы. Протестующие применяли друг против друга палки и пластиковые бутылки. Кроме того, были слышны выстрелы. Также было совершено покушение на Атамбаева, а кандидат в вице-премьеры Тилек Токтогазиев получил ранение.
Акции протеста охватили Бишкек после прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов. Митингующие недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Центризбирком республики признал выборы недействительными. До 6 ноября будет назначена дата повторного голосования. Кроме того, ЦИК одобрила снижение семипроцентного избирательного порога.
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