«Пережили тысячу бед»: премьер Грузии о «втором фронте» против России Премьер Грузии заявил, что не намерен открывать «второй фронт» против России

Ираклий Гарибашвили / Фото Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возглавляемое им правительство делает всё возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Россией, передаёт «Интерфакс». Он высказался за мир и стабильность в стране, исключив открытие так называемого второго фронта в связи с военными действиями на Украине и обвинив «внутренних врагов» в попытках развязать войну.

Наш народ уже воевал с Российской Федерацией, и в этой связи мы пережили тысячу бед. Последствия августовской войны в 2008 году имели для нас разрушительные последствия. Мы гарантируем населению, что войны в нашей стране не будет, — заявил Гарибашвили.

Ранее президент страны Саломе Зурабишвили также сообщила, что Грузия не будет выполнять требования Украины о поставках оружия и не собирается открывать второй фронт против России. Она отметила, что требования украинской стороны растут с каждым днём, при этом они позволяют себе грубое поведение с партнёрами.

Причиной для данного заявления послужил призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова развязать конфликт на Кавказе. Представитель киевского руководства не стал скрывать, что особые надежды он возлагает на Грузию, которой пора, по его мнению, «возвращать свои территории» — Абхазию и Южную Осетию.