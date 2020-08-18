Представители МВД Белоруссии обратились к гражданам страны

https://static.news.ru/photo/9b5632a4-e164-11ea-bcc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zehl/Global Look Press

Сотрудники Министерства внутренних дел Белоруссии выступили с обращением к народу. Они подчеркнули, что полностью разделяют ответственность за весь негатив, который происходил в стране.

Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! Мы разделяем ответственность за всё то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и её принципиальную оценку, — цитирует сообщение РИА Новости.

Также представители МВД призвали сограждан не поддаваться на призывы манипуляторов к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как информировал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у белорусских граждан должно быть право на проведение мирных акций протеста.