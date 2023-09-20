Правоохранители нашли холодное оружие у участников стычек в Ереване СК Армении: у задержанных участников стычек в Ереване изъято холодное оружие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители обнаружили холодное оружие у трех участников акции протеста у здания кабинета министров в Ереване, они задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении. Волнения начались 19 сентября, демонстранты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В результате реализации сотрудниками полиции оперативных данных во время массового собрания на площади Республики у трех участников собрания было обнаружено холодное оружие. Указанные лица были задержаны на основании обоснованного подозрения в совершении указанного преступного деяния, — говорится в сообщении СК.

Протесты в Ереване начались 19 сентября на фоне антитеррористических мероприятий, которые в тот же день развернуло в Карабахе руководство Азербайджана. Протестующие потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе, а затем заявили о необходимости отставки действующего главы правительства. После этого начались стычки с полицией.

По данным Минздрава республики, в результате столкновений пострадали по меньшей мере 34 человека, включая 16 полицейских. При этом 17 пострадавших получили медицинскую помощь и были выписаны, еще 16 человек остаются в медицинских учреждениях. Одному пострадавшему потребовалась операция.