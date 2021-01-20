Правительство Киргизии объявило об отставке

https://static.news.ru/photo/4ad740aa-5bc8-11eb-89a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.kg

Правительство Киргизии во главе с председателем Садыром Жапаровым ушло в отставку после его победы на досрочных выборах президента страны.

Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал указ «О прекращении полномочий премьер-министра Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики», — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Уточняется, что Жапаров подал заявление об отставке с поста главы кабмина после опубликования официальных итогов президентских выборов.

Члены кабмина продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Исполнять обязанности премьера будет Артём Новиков, заменявший Жапарова во время предвыборной кампании.

Как писал NEWS.ru, 20 января Садыр Жапаров был официально признан ЦИК Киргизии победителем прошедших 10 января в стране досрочных президентских выборов. За него отдали голоса 79% пришедших на избирательные участки граждан, свыше 1,1 млн человек. Явка составила менее 40%. Второе место занял Адахан Мадумаров, набравший лишь 95 тысяч голосов — 8,8%.

Должность президента Киргизии стала вакантной после того, как осенью Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне беспорядков в Бишкеке. Протестные настроения в стране возникли после парламентских выборов, на которые прошли только проправительственные партии, а ещё 14 фракций не смогли преодолеть порог в 7%.