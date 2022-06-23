«Практически невозможно»: глава МИД Приднестровья о союзе с Молдавией Глава МИД Приднестровья: говорить об объединении с Молдавией невозможно из-за разных ценностей и приоритетов

Фото: government.gospmr.org

Ценности и национальная идентичность Молдавии и Приднестровья различаются, в связи с этим говорить об объединении практически невозможно, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Дипломат уточнил, что Приднестровье не хочет идти по молдавскому пути, постепенно становясь «довеском Румынии».

Очевиден водораздел между нашими обществами и нашими государствами. У нас разная идентичность. Молдова построила из своего государства второе румынское государство во всех смыслах. <...> Нас объединить практически невозможно, потому что у нас разные ценности, разная история, разные приоритеты, — сказал Игнатьев.

Ранее дипломат заявил, что ПМР требует признать свою независимость от Молдавии де-юре. По его словам, молдавские власти не сделали ничего для мирного урегулирования конфликта. Игнатьев добавил, что в ПМР не поддерживают желание Кишинева интегрироваться с Румынией.

В конце апреля в Приднестровье прогремели взрывы у здания Министерства госбезопасности в Тирасполе и радиотелецентра в поселке Маяк. В начале мая были предотвращены две попытки теракта в телецентре.

Кроме того, в расположенном рядом с украинской границей селе произошло несколько взрывов, а в воздухе были замечены беспилотники. В ПМР действовали специальные меры безопасности.

Правительство Приднестровья рассматривало версию о причастности к взрывам украинской стороны.