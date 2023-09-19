Посольство РФ в Ереване направило ноту в МИД Армении из-за протестующих

Фото: Посольство РФ в Армении

Протестующие полностью заблокировали здание посольства России в Ереване, сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства. Там отметили, что в этой связи была направлена нота в МИД Армении с целью принятия мер.

Обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении. После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. <...> Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях, — рассказали в пресс-службе посольства.

Там подчеркнули, что нормальное функционирование представительства в настоящее время остается невозможным. Дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Армении.

Ранее сообщалось, что в Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России в Армении. Большое скопление людей собралось как у главного входа в здание, так и на заднем дворе.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. На этом фоне у здания правительства Армении собрались протестующие из-за обострения ситуации в регионе. Они потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе.

Вскоре начались стычки с полицией, демонстранты попытались попасть внутрь. В результате пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Пострадавшие госпитализированы, они проходят медицинское обследование.