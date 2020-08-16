Посол в Братиславе первым из белорусских дипломатов поддержал протест

https://static.news.ru/photo/e719ea64-df5c-11ea-916a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня заявил о поддержке участников акций протеста в стране. Он стал первым из глав дипломатических миссий республики, который выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями».

Лещеня назвал себя единственным действующим дипломатом Белоруссии, «который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом». Он записал видеообращение, 16 августа опубликованное на YouTube.

Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны, — отметил глава дипмиссии в Братиславе.

По его словам, он узнал на одном из снимков избитых протестующих одноклассника своей дочери, который «точно никогда не числился в смутьянах».

Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок». Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учёте позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право, — подчеркнул Лещеня.

Протесты белорусов, не поверивших, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, начались сразу после завершения состоявшихся в республике 9 августа выборов президента. На улицы вышли тысячи людей, посчитавших итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уроженка Минска певица и композитор Рита Дакота выпустила песню под названием «Уходи», которую посвятила протестам в Белоруссии. По её словам, она бы «отдала всё, чтобы эта песня никогда не случилась». Ролик с кадрами разгона мирных демонстраций силовиками Дакота опубликовала на своей странице в Instagram. Исполнительница отметила, что, скорее всего, станет невъездной в страну, в которой живут её мама, семья и друзья.