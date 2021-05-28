Посол РФ рассказал о поддержке задержанной в Минске Сапеге

https://static.news.ru/photo/b84b65c4-bfac-11eb-8df0-96000091f725_660.jpg Евгений Лукьянов Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Россия обеспечивает консульскую поддержку задержанной в Минске россиянки Софии Сапеге, но не вмешивается в компетенцию белорусских властей. Об этом заявил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов, его слова приводит ТАСС.

Мы осуществляем консульскую поддержку. Наш консул бы у неё. Просьбы, которые она высказала, были удовлетворены. Они были бытового характера. На условия содержания и другие обстоятельства жалоб не поступало, — рассказал посол.

По его словам, консул вновь посетит россиянку на следующей неделе. Он подчеркнул, что дипломаты находятся в контакте с её родственниками. Лукьянов также объяснил, что адвокат не может попасть к девушке из-за перегруженного графика посещений в СИЗО.

23-летняя россиянка София Сапега была задержана 23 мая вместе бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, который был объявлен в Белоруссии в розыск и внесён в список террористов. Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске, после чего силовики сняли с рейса оппозиционера и россиянку. Девушка была арестована на два месяца. Ей пока не предъявлено обвинение.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Сапега признаётся в администрировании Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси». В нём публикуются личных данные силовиков. 28 мая минский суд не удовлетворил жалобу на задержание россиянки