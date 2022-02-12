Посол Франции призвал соотечественников на Украине запасаться едой и водой

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен обратился к своим соотечественникам, находящимся в республике, с посланием и посоветовал запасаться едой, водой и тёплой одеждой, говорится на сайте посольства. Дипломат не дал рекомендаций покинуть страну, но предостерёг путешественников от новых визитов на Украину.

Прошедшие дни так и не привели к ожидаемой деэскалации, над которой неустанно работают наши власти. Вот почему мы решили обновить наш совет по путешествиям. Теперь мы советуем французским путешественникам отложить все поездки на Украину, — говорится в обращении посла.

Посол также призывает быть бдительными и внимательно следить за ситуацией в стране.

Мы рекомендуем подготовить запасы воды, еды и тёплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон, или даже иметь несколько дополнительных запасов, — заявил де Понсен.

Ранее стало известно, что американский посол и дипломаты переезжают из Киева во Львов. Решение о переезде было принято в сжатые сроки в воскресенье, 13 февраля, на фоне напряжённой обстановки на Украине.

Также ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.