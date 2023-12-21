Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана после слов Прилепина о территориях

Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов приглашен в МИД Узбекистана в связи с высказыванием российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России. Главе дипмиссии сообщили, что сказанное писателем было воспринято «с чувством глубокой озабоченности».

21 декабря 2023 года в МИД Республики Узбекистан приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Олег Мальгинов, — сообщает российский МИД.

По мнению узбекистанской стороны, слова Прилепина носят необдуманный характер. В МИД республики подчеркнули, что это противоречит отношениями между Россией и Узбекистаном.

20 декабря Прилепин выступил на заседании Объединенного совета командиров структур. Рассуждая на тему проблемы мигрантов в России, он предложил присоединить страны, из которых едут гастарбайтеры. По данным опроса ВЦИОМ, Прилепина признали писателем года 5% россиян.