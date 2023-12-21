Россияне выбрали главного политика года ВЦИОМ: 55% россиян назвали Путина главным политиком года

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Большинство россиян (55%) выбрали президента РФ Владимира Путина главным политиком 2023 года, гласят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции. В тройку лидеров также вошли глава МИД России Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. Трансляция конференции велась на странице ВЦИОМа во «ВКонтакте».

Согласно опросу, Мишустина назвал 21% граждан, а Лаврова — 16%. Помимо этого, центр выяснил, что писателем года, по мнению россиян, стал Захар Прилепин (5%), а первое место среди спортсменов получил олимпийский чемпион Роман Костомаров (8%). Опрос проводился с 8 по 16 декабря среди 1600 граждан России старше 18 лет.

Ранее стало известно, что почти две трети россиян (65%) положительно оценивают ситуацию в стране. Результаты опроса ВЦИОМа показали, что противоположного мнения придерживаются 29% респондентов.

Кроме того, в ноябре 2023-го к рядам пессимистов себя причислили 29% опрошенных, год назад их доля составляла 36%. В январе таковым себя называл каждый третий (33%). При этом большинство россиян (56%) заявили, что их устраивает собственная жизнь. По данным ВЦИОМа, с прошлой осени этот показатель не опускался ниже 55%. Нейтральную оценку своей жизни («отчасти устраивает, отчасти нет») в ходе ноябрьского замера дал каждый четвертый (24%). Негативно отозвались о своей жизни 18% респондентов.