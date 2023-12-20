«Не множим ложные сущности»: Прилепин о вступлении в «Команду Путина» Прилепин заявил, что «абы кому» в «Команду Путина» вступить не предлагают

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Решение о присоединении к «Команде Путина» было принято с целью иметь возможность «легализоваться», заявил подполковник Росгвардии, политический деятель Захар Прилепин в ходе заседания Объединенного Совета командиров собственных структур. Он пояснил, что в организацию «абы кому входить не предлагают». Прилепин подчеркнул, что вступление в «Команду Путина» показывает важность его военных и гуманитарных подразделений.

Я надеюсь, вы понимаете, что мы не множим ложные сущности. <...> Я вошел в «Команду Путина», чтобы у нас была возможность в том числе легализации. Мы не просто гражданские структуры, мы не просто самозванные гуманитарные, военные и прочие подразделения. Мы реально оценены нашим руководством, — сказал он.

16 декабря Захар Прилепин сообщил, что намерен в ближайшее время отправиться в Донбасс. По его словам, цель поездки — навестить свои подразделения в зоне спецоперации. Присоединиться к боевым товарищам литератор планирует позднее.

Ранее публицист рассказал, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским спросил бы его, верит ли он в Бога. Прилепин усомнился, что это возможно, обвинив Зеленского в гибели трети «самых сильных» украинских мужчин.