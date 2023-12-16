Прилепин рассказал о планах отправиться в Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин намерен в ближайшее время отправиться в Донбасс. По его словам, которые приводит РИА Новости, цель поездки — навестить свои подразделения в зоне спецоперации. Присоединиться к боевым товарищам литератор планирует позднее.

Ехать собираюсь в ближайшее время, но пока не с полным набором полномочий, а чтобы навестить свои подразделения «Оплот» и «Родня», которые работают сейчас в зоне СВО, непосредственно участвуют в боевых действиях. А сам уже — когда восстановлюсь, пройду комиссию, чуть попозже, — сказал Прилепин.

Писатель пояснил, что ему все еще приходится передвигаться с тростью. По словам литератора, он может обойтись без нее, но «чуть больше функционала должно работать».

6 мая в Нижегородской области автомобиль Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах. Писатель получил ранения и переломы и был госпитализирован, его водитель Александр Шубин погиб на месте.

СКР возбудил уголовное дело о теракте. Подозреваемый в покушении на писателя вскоре был задержан, им оказался уроженец Донбасса Александр Пермяков, недавно получивший российское гражданство. На допросе он рассказал, что заложил взрывное устройство по пути следования автомобиля Прилепина и привел в действие дистанционно.